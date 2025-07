Ad Abbadia San Salvatore luglio è il mese dello sport, dell’energia e della montagna vissuta. Due appuntamenti di grande rilievo faranno battere il cuore dell’Amiata: la 42ª edizione della Salitredici, in programma domenica 20 luglio, e l’ Amiata Bike Festival, in scena dal 25 al 27 luglio. "Luglio è il mese in cui Abbadia si trasforma in capitale dello sport e del turismo attivo", dichiara Alessandro Pasqualini, assessore allo sport del Comune di Abbadia – Con diversi eventi sportivi distribuiti durante tutto il mese, raggiungiamo il clou con la Salitredici e l’Amiata Bike Festival, mettendo al centro la montagna attraverso eventi che uniscono sport, natura, cultura e socialità . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune di Abbadia scommette sullo sport