Alluvione del 2002 in Val Camonica I sindaci suonano la sveglia | Subito interventi e risarcimenti

A quasi tre anni dall’alluvione del luglio 2022, i Comuni di Niardo, Braone, Losine e Ceto tornano a chiedere interventi concreti. A fare da portavoce, con un documento analitico redatto per illustrare la situazione e che fa da appello da rivolgere alla Regione Lombardia e alle istituzioni, è il sindaco di Niardo Ivan Markus. L’atto è stato inviato alla Comunità montana di Valle Camonica, alla Provincia e alla Regione, con l’obiettivo di accelerare risposte e risarcimenti, che ancora mancano parzialmente, specie quelli ai privati. Ma si chiede aiuto anche per quanto riguarda gli interventi pubblici, poiché dal 2022 i Comuni hanno entrate minori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alluvione del 2002 in Val Camonica. I sindaci suonano la sveglia: "Subito interventi e risarcimenti"

