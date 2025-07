A Vincenzo Bocciarelli il Premio Ulisse 2025 per l’impegno culturale e sociale. L’attore e direttore dei Teatri di Siena ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dall’Accademia ‘Italia in Arte nel Mondo’ nell’ambito della Biennale ‘Odissea, Metafora del Viaggio della Vita’, in programma fino a sabato a Lecce. La motivazione del riconoscimento, si legge in una nota del Premio "sottolinea l’alto valore artistico e il profondo impegno civile di Bocciarelli, considerato un interprete moderno del mito di Ulisse, un viaggiatore dello spirito, capace di promuovere cultura, riflessione e libertà di pensiero". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Premio Ulisse 2025’ a Bocciarelli per l’impegno culturale e sociale