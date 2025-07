Via al maxi piano sicurezza nei fiumi | Così preveniamo le esondazioni

di Marco Corsi TERRANUOVA PrenderĂ forma nei prossimi mesi un ampio piano di interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. A promuoverlo è il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, nell’ambito del proprio Piano delle AttivitĂ 2025, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica e ridurre il rischio di esondazioni in aree abitate e produttive. Il programma prevede un’articolata serie di lavorazioni: dallo sfalcio della vegetazione alla rimozione dei sedimenti accumulati, fino a interventi di sistemazione idraulica e ripristino delle sponde. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via al maxi piano sicurezza nei fiumi: "Così preveniamo le esondazioni"

