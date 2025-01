Liberoquotidiano.it - "Speriamo che il caso sia risolto presto, non è ritorsione": Sala, il segnale da Teheran

L'Iran è tornato a ribadire che l'arresto della giornalista Cecilia, lo scorso 19 dicembre, "non è una" per l'arresto in Italia dell'ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi e ha auspicato che il"vengarapidamente". "Ci auguriamo che il suovengarapidamente", ha detto la portavoce del governo diFatemeh Mohajerani, durante un punto stampa, come riporta l'agenzia Isna. "Non si tratta di, questo arresto non ha nulla a che vedere con altre questioni", ha ribadito la portavoce. Già nella giornata di ieriera intervenuta suldella nostra connazionale arrestata in Iran: "Non esiste alcun collegamento tra l'arresto di una giornalista italiana e l'arresto di un cittadino iraniano a Milano", ha fatto sapere sempre il portavoce.