Liberoquotidiano.it - SMUSH materials è la startup vincitrice dell'ottava edizione della Call for ideas di GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal

Con 460candidate e una significativa presenza di realtà a leadership femminile - salita al 42%, in controtendenza rispetto al dato Italia del 13% - lafordi, arrivata all', si conferma un punto di riferimento per l'ecosistema italianoche affronta l'inquinamento da plastica monouso trasformando i sottoprodotti agricoli in biomateriali per imballaggi, ha vinto lafor2024 di, ladidiaggiudicandosi un grant equity free dal valore di 50 mila euro.è un'azienda che si propone di affrontare l'inquinamento da plastiche monouso (SUP) offrendo un materiale 100% naturale e circolare. Le aziende possono conformarsi alle normative sul divieto di SUP introducendo un imballaggio performante e compostabile in 90 giorni, riducendo i costi di smaltimento'80% e abbattendo le emissioni di CO2.