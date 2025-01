Thesocialpost.it - Sinner inizia con una vittoria il suo 2025: netta vittoria su Popyrin

Ildi Janniknel migliore dei modi. Mentre attende l'avvio del suo primo incontro ufficiale della stagione agli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio, il numero uno del ranking mondiale ha già fatto sentire la sua presenza sul cemento di Melbourne Park, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno battendo Daniil Medvedev in finale. Nella sua prima apparizione durante l'AO Opening Week, il campione italiano ha ottenuto unain un match di esibizione contro l'idolo di casa, Alexei, attualmente al 25° posto nel ranking ATP, con un punteggio di 6-4 7-6(2).ha superato con successo questo primo test dell'anno e tornerà in campo il 10 gennaio alle 9 italiane per un altro incontro non ufficiale contro Stefanos Tsitsipas.