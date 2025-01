Cityrumors.it - Sicurezza, arrivano le zone a vigilanza rafforzata. Ma no a zone “rosse”

I tanti episodi di violenza e le tante situazioni a rischio ha affrettato la decisione di intensificare dei posti dove le forze dell’ordine saranno in modo massiccioTroppa violenza, troppe persone che fanno il bello e cattivo tempo. E soprattutto tanta gente che ha il timore di andare in giro per strada la sera anche indefinite “tranquille”. E così, la Prefettura, su indicazione del ministero dell’Interno, ha deciso d’intervenire una volta per tutte, rafforzando e intensificando le forze dell’ordine.le. Ma no a” (Ansa Foto) Cityrumors.itDopo Milano e altre città, anche e soprattutto la capitale ha deciso di fare un passo in avanti in questa direzione, concentrandosi sue aree dove ci sono stati i maggiori episodi di violenza e intensificare l’utilizzo delle forze dell’ordine, ma non in modo sporadico, due o tre volte al mese, bensì tutti i giorni.