Si accende il dibattito sul fact-checking dopo le ultime decisioni di Meta

AGI - “Negli ultimi giorni, l'annuncio didi abbandonare ilper un sistema basato sulle ‘Community Notes' ha fatto discutere. È una mossa che molti vedono come rivoluzionaria, ma che in realtà nasconde un'ammissione implicita: ilnon funziona. E non funziona da anni". Così Walter Quattrociocchi, direttore del Centro di Data Science and Complexity for Society (CDCS) della Sapienza, ha commentato la notizia chemodificherà le sue politiche di revisione dei contenuti su Facebook e Instagram, eliminando ichecker terzi e sostituendoli con "note della community" generate dagli utenti. Nel 2016, la società ha lanciato un programma diindipendente, sulla scia delle affermazioni secondo cui non era riuscita a impedire ad attori stranieri di sfruttare le sue piattaforme per diffondere disinformazione e seminare discordia tra gli americani.