Quotidiano.net - Ripresi i voli internazionali a Damasco dopo la caduta di Assad

Leggi su Quotidiano.net

sonooggi, come previsto, all'aeroporto principale della Siria - a- per la prima volta da quando i ribelli hanno rovesciato il presidente Bashar al-il mese scorso. Un volo della Syrian Airlines diretto a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, è decollato intorno alle 11:45 locali (le 9.45 italiane), segnando il primo volo commerciale internazionale dall'aeroporto dall'8 dicembre. Nelle stesse ore è arrivato ail primo volo da Amman, in Giordania, e questo in corrispondenza con la visita nel regno hascemita dei ministri siriani della Difesa e degli Esteri. Poco prima era arrivato a, da Riad, in Arabia Saudita, un aereo cargo con aiuti umanitari sauditi. La missione dei ministri del governo provvisorio siriano ad Amman è mirata a raccogliere garanzie da parte dei paesi arabi del Golfo del sostegno politico e finanziario alla gestione del potere incarnato dal Comandante Generale Ahmad Sharaa (Jolani), da un mese nuovo signore dila dissoluzione del potere rappresentato per più di mezzo secolo dalla famiglia