Retroscena Milan è successo tutto in finale | l’Inter ne è rimasta ‘vittima’

C’è un racconto che lascia ancor di più l’amaro in bocca aldi Inzaghi: ilche ha caricato ilparte dall’alto ed è saltato fuori senza lasciare dubbi.Ci sono partite che non si vincono solo in campo: ilha rimontatonelladi Supercoppa con grinta e voglia di riscatto senza eguali. Il vero colpo di scena, però, è stato vissuto dietro le quinte, poco prima del trionfo.Ad incendiare lo spirito rossonero, infatti, ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic, che ha saputo trasformare lo spogliatoio nervoso in una squadra pronta a mangiarsi l’avversario. Ibra non è più solo una leggenda del, è anche Senior Advisor di RedBird: il suo ruolo va ben oltre la rappresentanza., controquesto indi SupercoppaIn occasione del match, con le tensioni a mille e le aspettative sulle spalle, Zlatan ha preso la parola nello spogliatoio dell’Al-Awwal Park di Riad e ha tenuto un discorso intenso.