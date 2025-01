Quotidiano.net - Quando Johann Strauss junior era una popstar

Leggi su Quotidiano.net

Se vivesse ai nostri tempi,sarebbe un mito dello show business, soprattutto per la sua capacità di curare non solo la musica, ma anche la sua immagine e il suo management artistico, proprio come le stelle di oggi, Taylor Swift o Beyoncé. "È stato veramente la superstar della musica da ballo e da concerto", sottolinea Franz Pichorner, direttore del Theatermuseum di Vienna che celebra i 200 anni dalla nascita dell’autore del Bel Danubio blu con una ricca mostra interattiva (aperta fino al 23 giugno). Generosa di ‘perle’, come la partitura originale dell’operetta Il Pipistrello con le note del musicista e del suo librettista Richard Genée, l’esposizione illumina tutta la famiglia di ‘Schani’(come veniva soprannominato), la sua scalata al successo e in parallelo la sua movimentata vita sentimentale.