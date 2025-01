Porti di Bari e Brindisi più green la napoletana Acreide si aggiudica la gara | lavori per 28 milioni d euro

Leggi su Ildenaro.it

Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese Consorzio stabile cantiere Italia edi Napoli a progettare ed eseguire iper la realizzazione dei sistemi di cold ironing neidi. Le opere, finanziate nell’ambito del Pac 2014-2020 (Programma di azione e coesione complementare al Pon Infrastrutture e reti 2014-2020), prevedono un importo complessivo di 28di. La procedura per l’affidamento congiunto dei servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura dell’opera è stata conclusa positivamente, come evidenzia in una nota l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale. L’obiettivo, sottolinea l’ente, è “accrescere l’ecosostenibilità dei due, aumentando l’efficienza energetica e riducendo significativamente l’impatto ambientale delle operazioni portuali”.