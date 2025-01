Game-experience.it - PlayStation espande la Midnight Black Collection con PlayStation Portal, DualSense Edge e cuffie Pulse Elite

Sony Interactive Entertainment ha annunciato l’arrivo di nuovi accessori nella lineaper5, ampliando lacon, il controllere la gamma, che includewirelesse auricolari Explore. Questa collezione punta su una tonalità di nero elegante e intensa, già apprezzata nei controllerstandard e nelle cover per PS5.Ogni accessorio presenta dettagli esclusivi nella colorazione, con la nuova colorazione che si estende anche agli accessori inclusi. Ad esempio, gli auricolariExplore sono dotati di una custodia di ricarica nera, mentre leincludono un gancio di ricarica abbinato. Il controller, pensato per i gamer più esigenti, viene fornito con una custodia per il trasporto in feltro grigio, arricchendo ulteriormente l’offerta.