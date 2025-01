Sport.periodicodaily.com - Non solo Zirkzee e Kolo Muani, spunta anche Fulkrug per l’attacco della Juventus

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Prosegue il castingpunta da parte dei bianconeri costretti ad intervenire in questa finestra invernale di mercato per rinforzare il reparto offensivo, specie dopo il nuovo infortunio subito da Milik i cui tempi di recupero si allungano ulteriormente. Così nel ventaglio dei candidati, non figurano, i più chiacchierati, mail tedesco Niclasdel West Ham, che può arrivare a condizioni vantaggiose.NON: OCCHIO AIl 31enne tedesco è finito sotto la lente d’ingrandimentodirigenza bianconera come alternativa a Dusan Vlahovic. Giunto al West Ham l’estate scorsa dal Borussia Dortmund, dove ha realizzato 16 reti,, legato agli Hammers da un contratto fino al 2028, ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra in Premier League, complice un infortunio che ne ha condizionato la prima parte di stagione.