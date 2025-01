Movieplayer.it - Movieplayer Awards 2025: ecco le nomination, votiamo i film e le serie TV dell'anno

Leggi su Movieplayer.it

Avete tempo fino al 15 gennaio per votare i vostri titoli preferiti al cinema o in tv, segnalando gli attori che vi sono rimasti nel cuore e ipiù attesi'annata appena iniziata..it rinnova il tradizionale appuntamento deiper permettere ai suoi lettori di partecipare alla 'stagione dei premi' votando i loro titoli preferiti al cinema e in tv. Come da tradizione, la redazione di ha selezionato per voi una lista diche potrete votare eleggendo i vincitori di questa ricca annata televisiva e cinematografica che si è conclusa a dicembre. Naturalmente non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete concentrarvi solo su alcune tra quelle elencate. Le uniche categorie per le quali è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior .