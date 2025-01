Lotteria Italia venduto a Lodi il biglietto da 5 milioni di euro

Leggi su Ilfaroonline.it

7 gennaio 2024- E’ statopresso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di, ilda 5didella2024 (estrazione nel 2025). Il secondo ticket da 2,5è stato invece acquistato a Pesaro presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49.Biglietti prima categoria1° Premio € 5.000.000 – T173756a Somaglia (LO)2° Premio € 2.500.000 – T378442a Pesaro3° Premio € 2.000.000 – G330068a Palermo4° Premio € 1.500.000 – G173817a Torino5° Premio € 1.000.000 – S185025a Dolo (VE)La quarta vincita da 1,5diè stata messa a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A; ilvincitore del quinto premio da 1 milione, riporta Agipronews, è statopresso un’area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l’Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.