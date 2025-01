Lanazione.it - Lotteria Italia, ecco le vincite in provincia

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Grande successo dellain Toscana. Nella regione, secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione del 2024 sono stati staccati 600.780 tagliandi, per un aumento del 29% rispetto ai 463mila della passata edizione, come riporta Agipronews. Incremento in tutte le province, in primis a Firenze, dove si contano 206.200 biglietti venduti, per un incremento del 39,1% rispetto allo scorso anno. Boom di vendite anche ad Arezzo, dove si è toccata quota 95.260 (+33,6%). Nella nostrasolominori quelle di terza categoria della, premi da 50mila euro ciascuno.i biglietti: T 064967 venduto a PIEVE SANTO STEFANO. Q 004168 venduto nel DISTRIBUTORE LOCALE SAN GIOVANNI VALDARNO.