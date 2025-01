Amica.it - "Leopardi - Il poeta dell'infinito" è la miniserie evento che racconta la vita di un mito. In modo diverso. Con Leonardo Maltese e Alessio Boni

La– Il, dedicata alla straordinariadel grandee filosofo Giacomo, arriva per la prima volta – stasera e domani su Rai 1 – sul piccolo schermo con un approccio inedito e coinvolgente. Realizzata sotto la regia di Sergio Rubini, offre un ritratto nuovo e affascinante’immortale autore de L’. Presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la fiction in due puntateun uomole, geniale e controcorrente. Quando e dove va in onda “– Il“Composta da due puntate,– Ilva in onda oggi e domani, martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, a partire dalle 21.