La proposta di Pagliani | Intitoliamo a Bassi la zona sportiva

Intitolare lae il tennis scandianese ad Adelmo(nella foto). A proporlo è il consigliere comunale e provinciale Giuseppedopo la recente scomparsa dell’87enne Adelmo. "Giusto – sottolinea– dare all’amico Adelmoil riconoscimento che merita: ladel tennis deve essere a lui intitolata. Adelmo più di chiunque ha operato negli anni, tra mille difficoltà, per realizzare i campi da tennis e lain via della Repubblica a Scandiano. Si è battuto credendoci e raccogliendo le risorse anche tra i privati per poter completare l’opera. Ha vissuto da amministratore l’impegno pubblico come una missione". Il consigliere d’opposizione rimarca che Adelmo è stato "un ottimo amministratore: a lui va il merito di avere creato la, ma non solo.