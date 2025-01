Ilrestodelcarlino.it - "La giunta minimizza, non sono bravate"

"Il livello di degrado e di piccola criminalità a Cesena è tanto aumentato che ormai non ci stupiamo più di nulla, neppure di chi penetra fraudolentemente negli uffici comunali per ben due volte, a distanza di poche settimane, o di chi causa danni di migliaia di euro vandalizzando decine di auto in sosta". Lo affermano la responsabile degli enti locali di Lega Romagna Antonella Celletti e il consigliere comunale Enrico Sirotti Gaudenzi. "Il dato eclatante – proseguono – è il persistente mutismo dellaLattuca che appare indifferente anche di fronte alla recrudescenza di episodi vandalici e criminosi che già da anni si ripetono in città. Ma forse è ancora peggio quando componenti dellarilasciai tesi are il problema. È il caso dell’assessore alla sicurezza (o meglio all’insicurezza) Luca Ferrini che da anni si limita a considerare queste imprese semplici ‘’, come ha dichiarato anche dopo la violazione degli uffici dell’anagrafe, con l’ovvio intento di sminuire ogni reato compiuto in città".