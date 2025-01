Lapresse.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck, accordo raggiunto per il divorzio

e Benhannol’per il. L’ormai ex coppia si è rivolta a un giudice per ufficializzare la rottura.ha depositato lunedì, presso il Tribunale di Los Angeles, i documenti che certificano l’tramite mediazionea settembre, circa un mese dopo che la cantante e attrice aveva presentato domanda per la separazione.Sebbene la maggior parte dei dettagli finanziari della loro separazione non siano stati svelati pubblicamente, nessuna delle due star pagherà il mantenimento dell’altro coniuge.cancelleràdal suo nome legale una volta finalizzato ile Bensi erano sposati a luglio 2022.ha presentato domanda diad agosto 2024, sebbene la coppia abbia dichiarato nei documenti depositati in tribunale di essersi separata ad aprile 2023.