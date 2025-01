Justcalcio.com - Inzaghi lamenta la mancanza di controllo dell’Inter nella sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana

Breaking:Simoneritiene che l’Inter avrebbe dovuto “controllare meglio la partita” contro il Milan dopo aver subito un gol nel finale per perdere il titolo di.L’Inter voleva diventare la prima squadra a vincere il trofeo in quattro stagioni consecutive, ma nel secondo tempo ha ceduto al 2-0, con Tammy Abraham che ha segnato un gol vincente al 93? per aggiudicarsi il trofeo.È la prima volta dopo tre serie tra novembre 2010 e agosto 2011 che i nerazzurri perdono partite consecutive contro i rivali cittadini.Lautaro Martinez e Mehdi Taremi avevano portato in vantaggio l’Inter, ma subirono solo cinque minuti dopo il secondo gol, quandosentì allentarsi la presa sulla gara.“Dobbiamo innanzitutto fare i complimenti al Milan perché non si è mai arreso nonostante fosse sotto di due gol – ha dettoa Sport Mediaset -.