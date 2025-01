Inter-news.it - Inter-Milan, Sozza fa un errore decisivo! La moviola – CdS

L’arbitro Simonesi è aggiunto al disastro dell’e ha fatto unpiuttosto grave nella vittoria finale delin Supercoppa Italiana. Ladel Corriere dello Sport.– Simonesbaglia completamente la partita e indirizza nel modo sbagliato la finale di Supercoppa Italiana tra. Nel primo tempo fa errori su errori nelle letture dei singoliventi: mancano addirittura tre gialli. Uno per Hakan Calhanoglu al minuto 13, uno per Theo Hernandez per il fallo su Denzel Dumfries al 34?, l’ultimo per Malick Thiaw su Nicolò Barella prima del fischio finale. La direzione dell’arbitro non è chiaramente al livello della gara e incide in negativo nell’esito del match. La sua credibilità viene fuori nel richiamo a Rafael Leao e Barella, dove l’attaccante delneanche si ferma ad ascoltare.