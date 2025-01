Rompipallone.it - Incubo Inter, Inzaghi trema non solo per Calhanoglu: c’è il danno oltre la beffa

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 7 Gennaio 2025 9:28 di AlessiaAncora brutte notizie per mister Simone: dopo la sconfitta in finale continua la sfortuna in casaIn un momento cruciale della stagione, la sfortuna continua a bussare con forza per i nerazzurri. Dopo la pessima sconfitta in finale col Milan, arrivano ulteriori notizie negative che segnalano la delicatezza delle prossime partite per.La notte di Riad avrebbe dovuto essere un grande palcoscenico per Hakan: una finale contro il Milan, i vecchi compagni, e la chance di ribadire ancora una volta il suo peso specifico nel cuore del gioco nerazzurro. Eppure, dopo appena mezz’ora, il sogno si è trasformato in unnon soddisfatto dei suoi: cresce anche la preoccupazioneIl centrocampista turco ha alzato bandiera bianca, fermato ancora una volta dal “nemico” che ha caratterizzato la sua stagione fin qui: l’adduttore.