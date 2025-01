Abruzzo24ore.tv - Incidente sulla SS17: giovane donna gravemente ferita, intervento chirurgico urgente

L'Aquila - Un drammaticostradaleha coinvolto una coppia di turisti. La ragazza,, dovrà subire un delicato. Un tragicostradale ha avuto luogo ieri, poco dopo le 14, lungo la statale 17 al chilometro 115, tra i comuni di Pettorano sul Gizio e Rocca Pia. A essere coinvolta una Jeep Renegade, con a bordo unacoppia di turisti provenienti da Foggia. La vettura, per cause ancora da chiarire, è uscita fuori strada, finendo prima contro un muro e poi ribaltandosi. Il veicolo, dopo aver colpito il muro, si è capottato, compiendo più di un giro prima di fermarsi. Il conducente, un 30enne originario di Foggia, è riuscito a chiamare i soccorsi, dando l’allarme immediato. In pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Sulmona, due ambulanze, una del 118 e una della Croce Verde, e i carabinieri.