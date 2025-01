Lanotiziagiornale.it - Il futuro dell’Europa si gioca sul terreno digitale e Musk è già in vantaggio

L’Unione europea sembra finalmente essersi accorta del problema: Elone il suo imperorappresentano una minaccia concreta per la democrazia. Non è solo questione di disinformazione o algoritmi compiacenti; è un modello di potere che si espande a scapito delle regole, piegando i principi fondamentali.Un’Europa lenta contro un imperosenza regoleL’ultimo caso emblematico è il livestream su X, la piattaforma di, che ha dato ampia visibilità ad Alice Weidel, leader dell’estrema destra tedesca AfD. Un evento che non può essere liquidato come un incidente.ha smantellato i controlli interni della piattaforma, favorendo la proliferazione di fake news e odio. Il risultato è un megafonodove le voci più estreme prosperano indisturbate. Non è un errore casuale ma il riflesso di una strategia che privilegia la polarizzazione, sfruttandola come leva per aumentare l’engagement e, di conseguenza, i profitti.