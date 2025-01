Ilrestodelcarlino.it - Il delirio dei botti di Capodanno

Desidero esprimere il mio totale disappunto su quanto successo la notte dia Modena, città che frequento abitualmente e in cui è stata emessa un'ordinanza comunale che vietava idal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025. Sentendomi tranquilla quindi mi sono recata anche quest'anno nella città per le festività del, ma purtroppo ho dovuto ricredermi: infatti l'ordinanza non è stata assolutamente rispettata, ma non solo in zone periferiche oppure in vicoli nascosti, bensì nella centralissima Via Emilia, dove ho alloggiato. Nonostante la prescrizione promettesse tranquillità e sicurezza, la serata del 31 dicembre ed i giorni precedenti /seguenti sono stati un vero: impossibile camminare per le strade del centro senza avere timore che qualcosa potesse esplodere causando ferite, totale clima di ansia e terrore per i nostri animali domestici, disturbo e disagio anche all'interno delle abitazioni del centro e quindi unin cui non si è garantito il rispetto delle normative.