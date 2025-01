Iltempo.it - "Ha permesso all'Ucraina di resistere": Starlink, Caracciolo spiazza Gruber

Leggi su Iltempo.it

La prima puntata di "Otto e mezzo" del nuovo anno non poteva non partire dal tema che più sta dividendo l'Italia. L'indiscrezione pubblicata da Bloomberg, che parlava di discussioni avanzate con Space X di Elon Musk per fornire servizi di telecomunicazione sicuri all'Italia con un contratto quinquennale da 1,5 miliardi, ha sollevato un vero e proprio polverone. Le opposizioni hanno parlato subito di "notizie inquietanti" e hanno chiesto a gran voce che Giorgia Meloni chiarisse. Palazzo Chigi, in risposta, è intervenuto per smentire ufficialmente la firma di un contratto e ha confermato solo dei "normali approfondimenti" con le società che si occupano di questi dossier. Lucio, esperto di geopolitica, ha voluto far riflettere i telespettatori di La7 su un punto a cui forse in queste ore non era stata prestata la necessaria attenzione.