Bergamonews.it - Gli spettacoli del 2025: arrivano Alessandro Haber, Silvio Orlando, Pif e Giacobazzi

, Pif, Luca Bizzarri, Giacomo Poretti, Giorgio Pasotti, Max Angioni,e Federico Buffaa Bergamo: saranno fra i protagonisti degliche verranno proposti nelin Bergamasca.Più precisamente, dopo il successo ottenuto dallo spettacolo inaugurale della Stagione dei Teatri 2024/, ossia “I ragazzi irresistibili” andato in scena dal 7 al 15 dicembre al Teatro Donizetti con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, sul prestigioso palco cittadino la Prosa ripartirà con “La coscienza di Zeno”, di Italo Svevo, per la regia di Paolo Valerio, con protagonista(dal 25 gennaio al 2 febbraio).Successivamente, il cartellone propone: “L’avaro”, di Molière, con Ugo Dighero (dall’8 al 16 febbraio), “Ciarlatani”, con(dal 22 febbraio al 2 marzo), “L’arte della commedia”, di Eduardo De Filippo, con Fausto Russo Alesi (dall’8 al 16 marzo) ed “Edificio 3 – Storia di un intento assurdo”, con Rosario Lisma (dal 5 al 13 aprile), per finire con “Titizè.