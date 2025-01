Thesocialpost.it - Francia, è morto Jean-Marie Le Pen: aveva 96 anni

Si è spento all’età di 96Le Pen, figura storica dell’estrema destra francese e molto noto a livello internazionale. Lo ha indicato la famiglia all’Afp, confermando il decesso avvenuto proprio in queste ore.Fondatore del Front National, Le Pen si era distinto nello scenario politico francese per le sue posizione conservatrici. Deputato all’Assemblea nazionale e per più legislature all’Europarlamento, Le Pen si era candidato in diverse elezioni presidenziali francesi, arrivando al ballottaggio con Jacques Chirac nel 2002.La figlia Marine gli è succeduta a capo del partito, oggi Rassemblement National.L'articolo, èLe Pen:96proviene da The Social Post.