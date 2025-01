Ilrestodelcarlino.it - Forte: "Buon punto". È staffetta con Corazza

Lo squalo torna a colpire al primo morso ma inevitabilmente a generare qualche riflessione, all’interno delle scelte iniziali operate da Di Carlo nel suo undici titolare, è stata la rumorosa esclusione del secondo miglior cannoniere del campionato. In molti si sono stropicciati in maniera incredula i propri occhi quando hanno preso visione della distinta che vedevarelegato in panchina, almeno dal primo minuto. Il rientro didi certo avrebbe portato tutta una serie di valutazioni tecniche legate ad una potenziale rivisitazione del reparto d’attacco. E questo lo si era ben capito già nel mese di dicembre. Contro la Pianese alla fine il tecnico bianconero ha optato per mantenere la stessa veste tattica ricorrendo allatra i due centravanti nel corso della ripresa. Scelta che ha dato ragione all’allenatore vedendo come sono andate le cose.