Amica.it - Dall’anello di Zendaya all’oro di Demi Moore: i 5 look che ricorderemo dei Golden Globe

Leggi su Amica.it

Nuovo anno, nuovi red carpet: ihanno aperto ufficialmente la stagione dei premi, regalandoci una parata di star e discintillanti. Non per modo di dire: paillettes, lamé e tonalità gioiello hanno dominato il tappeto rosso e per una volta il classico nero è stato sostituito da pennellate di arancio () di celeste (Selena Gomez) di rosso (Emma Stone) o di oro (). L’ispirazione per tutte? Il glamour della vecchia Hollywood, tra strascichi, guanti lunghi e gioielli da capogiro. Ianticipano le tendenze dei prossimi red carpetIl red carpet dei, il primo dell’anno, funge un po’ da barometro di Hollywood, anticipandoci la notte degli Oscar.