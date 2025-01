Panorama.it - Che bella differenza tra Italia e Usa: dopo 10 anni le vittime di Madoff risarcite al 94%

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'inizio della decima e ultima distribuzione dei fondi per ledello schema Ponzi di Bernard L.. IlVictim Fund (MVF) ha iniziato a inviare oltre 13,4 milioni di dollari a più di 23.000in tutto il mondo, portando a un totale complessivo di oltre 4,3 miliardi di dollari distribuiti in 10. Questo segna una pietra miliare importante nel risarcimento delledel più grande schema di frode finanziaria della storia. Una grandecon l’visto che ledelle truffe (da Cirio e Parmalat fino alle Popolari Venete) sono rimasti sostanzialmente a bocca asciutta.Con questa ultima distribuzione, il MVF ha raggiunto il 93,71% di recupero delle perdite per più di 40.000. La maggior parte di esse erano piccoli investitori che avevano perso meno di 500.