Ilnapolista.it - Cassano: «Leao è un giocatore farlocco, non ha i c******i. Se ne accorgerà anche Conceicao»

Leggi su Ilnapolista.it

Antoniocontinua la sua personalissima crociata contro Rafael. A Viva el Futbol ha dato la sua versione della prestazione del portoghese in finale di Supercoppa italiana.«Adesso io lo dico stasera, dopo che hanno vinto, che ha fattouna buona prestazione quando è entrato: sipureche è unda zero a zero, un. È unalla Martial, questo tipo di giocatori, da zero a zero, né carne né pesce. Stasera ha fatto una buona partita e lo dico: è unda zero a zero, è unche non sa giocare con la squadra, non sa fare l’ultimo passaggio, non vede la porta. È unche è poca roba e lo dico stasera, se nea lungo andare».Leggi: Per capire come Conceiçao ha cambiato il Milan basta guardare Hernandez e(Guardian): «si deve vergognare per il comportamento avuto con Fonseca»Prima dell’ingresso di, l’Inter vinceva 2-0.