Oasport.it - Boxe, Giovanni De Carolis nuovo DT azzurro: “Meritocrazia e abnegazione i pilastri del nostro lavoro”

Deè pronto a voltare pagina e, archiviata la carriera da pugile professionista, si appresta ad affrontare uncapitolo della sua vita nel ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale italiana di. Il quarantenne romano nel frattempo ha già diramato le convocazioni per il primo raduno stagionale, in programma a Roma dal 10 al 17 gennaio.“Sono lieto e profondamente onorato di annunciare che sono stato nominato Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Elite di Pugilato Maschile e Femminile affianco al direttore sportivo Biagio Zurlo e i tecnici convocati Clemente Russo, Patrizio Sumbu Kalambay e Laura Tosti. Amo questo sport in tutte le sue forme, e poter contribuire al suo sviluppo anche in questa nuova veste è per me un privilegio“, le parole di De.“Sarà fondamentale lavorare a stretto contatto con tutti gli allenatori italiani, creando un dialogo costante per condividere idee e metodi di