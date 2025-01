Lanazione.it - Banda di ladri armata di coltello. Minacce e spinte al vigilante dopo il furto al supermercato

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 7 gennaio 2025 – Se non avesse mantenuto il sangue freddo, la storia da raccontare forse sarebbe stata un’altra. E forse senza lieto fine. L’anno è iniziato con un episodio violento davanti all’uscita del Conad di via Tinto da Battifolle, a Empoli, dove giovedì sera un addetto alla vigilanza è stato minacciato da tre uomini armati di. Tutto ha avuto inizio quando l’operatore ha notato il trio muoversi tra gli scaffali con fare sospetto. Prima maneggiare bibite e prodotti alimentari guardandosi attorno con fare circospetto, e poi dirigersi verso la porta a passo svelto, superando le casse con nonchalance. Il dubbio che avessero avuto qualcosa da nascondere si è fatto sempre più concreto fino a diventare realtà nel momento in cui il professionista ha chiesto loro se fosse tutto a posto.