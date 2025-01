Ilgiorno.it - Arrivano i Pieri, niente “Panico”: “Anche un trasloco può essere pop”

Leggi su Ilgiorno.it

Bovisio Masciago (Monza e Brianza) – Dal profilo Instagram “thereal“ alla sala di incisione in un attimo. Per registrare ““, il primo brano di un progetto discografico di più ampio respiro dei, la coppia brianzola con la passione per la musica che ora si prepara a un’avventura live. Hanno cominciato nel 2021 con il profilo social nel quale raccontavano con leggerezza la loro quotidianità di coppia e di famiglia con due bimbe, e nel 2024 hanno dato voce alla loro passione. Protagonisti Piero Betti, la moglie Piera (al secolo Martina), con il featuring delle due bimbe, dettene. A sovrintendere i lavori il più piccino, dettono. Il progetto arriva da lontano, come racconta Piero Betti, creativo per vocazione, laureato in Scienze della comunicazione, specializzato in montaggio video in ambito sportivo e tecnico del suono.