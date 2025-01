Dilei.it - Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, le pagelle: il ballo di De Martino-Nargi (9), Paolantoni iconico (8)

La puntata del 6 gennaio di, connessa allo, è stata puro intrattenimento: Stefano Desi è confermato ancora una volta un conduttore a 360°. Puro show, alla presenza di tanti ospiti vip e di una prima parte che molti spettatori hanno definito “noiosa”, ma per fortuna c’è Stefano, che sa sempre come risollevare la situazione. E l’abbiamo visto persino cedere a uncon Federica, reduce da Ballando con le Stelle. Ma il nostro plauso va a Francescoe alla sua “Befana”: le.Stefano Dee Federicaballano insieme. Voto: 9Fonte: IPAStefano DeconduceStefano Deè un conduttore a tutto tondo: riesce sempre a prendere in mano le redini di uno show con bravura.