Accordo Napoli-Empoli per Fazzini | prestito con obbligo di riscatto a 11-12 milioni CorSport

Jacopocontinua a essere conteso trae Lazio; il centrocampista dell’ha trovato l’con i biancocelesti, ma il club toscano spinge per mandarlo a, dato che ne monetizzerebbe in tempi molto più brevi.Inoltre, gli azzurri sono alla ricerca di un centrocampista per dare il via libera a Michael Folorunsho di unirsi alla Fiorentina.percondia 11-12Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:Ilha raggiunto l’con l’sulla base di uncondiper un totale di 11-12di euro;, però, non è ancora convinto dalla proposta. E anzi ha raggiunto l’personale con la Lazio: dialoga da un po’ con Baroni, con cui condivide anche l’agente, ed è orientato ad accettare il trasferimento a Roma.