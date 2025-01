Accoltellata fuori dalla Lidl, resta grave la donna ferita dal marito

Leggi su Bergamonews.it

La minacciava e la seguiva da giorni e così ha fatto anche lunedì 6 gennaio, quando l’ha raggiunta nel parcheggio del supermercatodi Seriate e l’ha aggredita con un coltello. Negli ultimi giorni la situazione coniugale era tornata a preoccupare parecchio la magazziniera rumena di 39 anni, che ora si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Si teme ancora per la sua vita.Il, connazionale di 48 anni, è in carcere e mercoledì 8 gennaio sarà interrogato dal GIP. Pare che la lite, sfociata nel tentato omicidio, sia iniziata perché lei voleva denunciarlo nuovamente. Lo aveva già fatto una volta e il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla, che era andata a vivere in una struttura protetta a Seriate. Il, autotrasportatore, abitava invece a Pedrengo con i due figli della coppia.