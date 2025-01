A Pesaro il biglietto vincente della Lotteria Italia da 25 milioni

Ilrestodelcarlino.it - A Pesaro il biglietto vincente della Lotteria Italia da 2,5 milioni

, 7 gennaio 2025 –è stata baciata dalla dea bendata in questo inizio di 2025. Infatti, laha fruttato ben 2,5di euro a un fortunato abitante marchigiano che così ha visto cambiare radicalmente la propria vita. Ilche si è aggiudicato il secondo premioda 2,5è stato infatti venduto ae la combinazioneè T378442. L’estrazione è avvenuta in diretta durante la serata speciale di Affari Tuoi, condotta da Stefano de Martino. Il primo premio da cinque, invece, è stato venduto a Somaglia in provincia di Lodi (serie T 173756), il terzo premio da 2serie G330068) a Palermo, il quarto da 1,5(G173817) a Torino e il quinto da un milione (S185025) a Dolo (Venezia).