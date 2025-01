Ilrestodelcarlino.it - 7 gennaio festa del Tricolore, è il giorno della bandiera: il programma

Reggio Emilia, 72025 – È il. Oggi si festeggia il 228° anniversarionascita del primo. L’evento – accompagnato come sempre da dibattiti (come quello ormai annoso di un evento da rivoluzionare e valorizzare rivolto a tante orecchie da mercante) e polemiche di ogni tipo (quest’anno l’oggettocontesa politica è il vessillopace affisso sulla facciata del municipio che il centrodestra non vuole) – scatta con la sua tradizionale cerimonia stamattina alle 9,30 con la suonata a distesacampana civica. Alle 9,45 in piazza Prampolini si terrà la parata con gli onori militari alle massime autorità con alza(coordinata dal comando militare Esercito ‘Emilia-Romagna’) ed esecuzione dell’inno nazionale di Mameli e l’inno alla gioia dell’Unione Europea.