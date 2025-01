Quotidiano.net - Volatilità mercati 2025: Borse europee tra dazi USA e investimenti Microsoft

Ilsi apre all'insegna dellae gli investitori hanno avuto il primo 'assaggio' della psicologia dei: lesi sono impennate sulle indiscrezioni di un possibile alleggerimento del piano suiamericani, hanno ritracciato quando il presidente Trump ha smentito la notizia per poi recuperare in chiusura di seduta. A Piazza Affari ha sempre tenuto la testa St (+7,9%) cavalcando la buona spinta dei tecnologici sulle attese per i piani di investimento disull'intelligenza artificiale. L'ipotesi che Trump possa mettere fine ai crediti d'imposta per i veicoli elettrici ha sostenuto il rialzo del settore auto con Stellantis (+3,9%), Pirelli (+4,13%) e Iveco (+3,7%). In luce Amplifon (+5,5%), dopo un report su Morgan Stanley che vede il settore degli apparecchi acustici in crescita.