Uomo trovato morto in un B&B a Lamezia Terme: indagini in corso

Undi circa 40 anni è statoin un bed and breakfast nel quartiere di Sant’Eufemia di, in Calabria. Il decesso è avvenuto nella giornata odierna e al momento sul caso stanno indagando i carabinieri.I militari sono intervenuti nella struttura dopo aver ricevuto una telefonata che segnalava la presenza di una persona in condizioni gravi. Tuttavia, al loro arrivo, l’era già deceduto. Le prime ipotesi indicano che potrebbe trattarsi di un malore, ma non si escludono altre possibilità.Per far luce sulle circostanze della morte, alcune persone presenti nella struttura sono state interrogate. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e ulteriori elementi per chiarire le cause del decesso. Al momento non sono stati resi noti né il nome della vittima né altri dettagli sulla vicenda.