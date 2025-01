Ilrestodelcarlino.it - San Giacomo della Marca, addio a padre Capriotti

Lutto nel santuario di Sane nella comunità di Monteprandone per la morte diSilvio. Aveva 81 anni.Silvio è stato anche un educatore per i giovani e per i frati in formazione a Monteprandone, Mombaroccio e Treia. Ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di assistente regionaleGioventù Francescana e dell’Ordine Francescano Secolare, e di Definitore ed Economo Provinciale dei Frati Minori delle Marche. È stato anche vice parroco ad Ascoli Piceno e Parroco a Jesi, oltre che confessore,e guida spirituale per tanti fedeli. Un uomo di chiesa e di fede, che animava le celebrazioni liturgiche con la musica e il canto. Tutti lo ricordano quando suonava l’organo in chiesa. Da alcuni anni era tornato a far partecomunità francescana presso il Santuario di Sandi Monteprandone.