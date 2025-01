Liberoquotidiano.it - "Rubati quattro prosciutti". Clamoroso: chi finisce a processo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fa subito orso Yoghi. Però in salsa giuridica. Perché qui non siamo nel parco di Jellystone, al posto del cestino della merenda ci sono(succulenti)e, soprattutto, questo non è un cartone animato. È la realtà. Un po' surreale, se vogliamo, magari con un retrogusto di farsesco che il sorrisino te lo lascia stampato sulle labbra, però vera quanto un'aula di tribunale, un giudice, un avvocato difensore e uncon tanto di sentenza bollata (e, probabilmente, impugnabile).Crni Lug è un villaggetto della contea di Primorje-Gorski Kota, in Croazia, nell'entroterra del Paese, a qualche chilometro da Fiume. Ci vivono a malapena 200 persone a Crni Lug, e sono tutti croati abituati alla terra. Coltivatori, allevatori. Il loro è un piccolo paesino rurale che d'estate spicca dal verde delle colline e d'inverno è ricoperto di neve come da noi certi borghi arroccati sulle alpi.