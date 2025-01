Ilrestodelcarlino.it - Rogo nella notte, danni a un capannone

Erano le nove di sera quando, lo scorso sabato, le fiamme hanno iniziato a divampare neldi una ditta in via Cesare Della Chiesa. Proprio a quell’ora, infatti, è subito scattato l’allarme e per domare le fiamme sono arrivati, sul posto, quattro mezzi del vigili del fuoco, che sono riusciti così a intervenire tempestivamente per scongiurare il peggio. I pompieri, sabato sera, sono rimasti in via Della Chiesa per diverse ore, fino alla mezzainoltrata, per riuscire così a completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nonostante il fumo e le fiamme sprigionate da un, l’incendio non ha provocato alcun ferito perché a quell’ora, ilcoinvolto dal, era vuoto e all’interno, fortunatamente, non vi era nessuno. Attualmente, sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio, che sembra di natura accidentale.