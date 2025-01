Ilrestodelcarlino.it - Poker all’Atletico Ascoli e nuovo allungo in vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SAMB 4ATLETICO0 SAMB (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zini 7, Pezzola 6,5, Gennari 6,5, Orfano 6,5 (42’st Bouah sv) ; Guadalupi 8, Candellori 6,5 (42’st D’Eramo sv); Kerjota 6,5 (38’st Moretti sv), Lonardo 7 (36’ st Toure sv), Battista 7 (18’st Baldassi 6); Eusepi 6,5. A disp. Semprini, Lulli, Zoboletti, Tataranni. All. Palladini 6,5. ATLETICO(3-5-2): Galbiati 5; Mazzarani 5, Baraboglia 5 (16’ st Feltrin), Nonni 5; Alborino 6 (41’ pt Didio), Olivieri 5,5, Vechiarello 5, Severini 5 (31’st Clerici), Antoniazzi 5; Ciabuschi 5 (16’ st Maio 6), Minicucci 6 (23’ st Scimia 5,5). A disp. Lavorgna, Antonucci, Dondoni, Cofini. All. Seccardini 5,5. Arbitro: Galiffi di Alghero 6. Reti: 14’pt e 6’st Guadalupi, 30’pt Battista, 15’ st Lonardo. Note: un minuto di raccoglimento in ricordo di Aldo Agroppi scomparso giovedì scorso.