Orvietana, vittoria in rimonta. Stop alla seconda della classe

2 GROSSETO 1: Rossi, Caravaggi (67’ Colibaly), Mauro, Ricci, Congiu, Paletta, Sforza (88’ Marchegiani), Orchi, Panattoni, Fabri (88’ Esposito), Caon. All. A. Rizzolo GROSSETO: Raffaelli; Guerrini, Dierna, Bolcano, Chrysovergis, Cretella, Caponi (80’ Sane) Sacchini; Addiego Mobilio (72’ Sabattini), Mazierli, Benucci. All. L. Consonni Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino (Nicodemo-Napolitano) Marcatori: 63’ Cretella (r) (G), 75’ Panattoni (O), 78’ Orchi (O) Note: Esp. Sacchini (77’) per fallo da ultimo uomo L’ estremo saluto a Aldo Agroppi, torinista con tanti amici anche a Orvieto, inaugura il pomeriggio biancorosso che sa di gloria. Perché davanti c’è la, rinnovata e in serie positiva da parecchie giornate che conta ancora di poter insidiare il Livorno.